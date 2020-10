Mafia, confiscati beni per 2 milioni di euro nel catanese (Di venerdì 9 ottobre 2020) PALERMO – Due distinte confische di beni sono state eseguite dagli uomini della Direzione investigativa antimafia di Catania, su disposizione della sezione Misure di prevenzione del tribunale etneo, per complessivi due milioni di euro: il primo riguarda i beni di Salvatore Marletta, imprenditore agricolo di 47 anni considerato dagli inquirenti “vicino” alla famiglia mafiosa Di Dio di Palagonia, mentre il secondo colpisce Orazio Di Mauro, di 54 anni, ritenuto “esponente di spicco” del clan Laudani e “legato” alla famiglia mafiosa dei Santapaola. Leggi su dire (Di venerdì 9 ottobre 2020) PALERMO – Due distinte confische di beni sono state eseguite dagli uomini della Direzione investigativa antimafia di Catania, su disposizione della sezione Misure di prevenzione del tribunale etneo, per complessivi due milioni di euro: il primo riguarda i beni di Salvatore Marletta, imprenditore agricolo di 47 anni considerato dagli inquirenti “vicino” alla famiglia mafiosa Di Dio di Palagonia, mentre il secondo colpisce Orazio Di Mauro, di 54 anni, ritenuto “esponente di spicco” del clan Laudani e “legato” alla famiglia mafiosa dei Santapaola.

