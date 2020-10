Mafia, beni per 2 milioni confiscati dalla Dia nel Catanese (Di venerdì 9 ottobre 2020) CATANIA (ITALPRESS) – beni per un valore di oltre 2 milioni di euro sono stati confiscati dalla Dia di Catania al clan mafioso dei Laudani e ad un imprenditore agricolo indicato vicino alle cosche. La Direzione Investigativa AntiMafia etnea ha eseguito due distinti provvedimenti di confisca di beni, emessi dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di Salvatore Marletta, 47 anni, imprenditore agricolo, considerato vicino alla famiglia mafiosa Di Dio di Palagonia e di Orazio Di Mauro, di 54 anni, ritenuto esponente di spicco del clan Laudani e legato alla famiglia mafiosa Catanese “Santapaola”.La lunga carriera criminale di Marletta inizia nel 2001 con l’arresto per omicidio volontario tentato, lesioni personali ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 ottobre 2020) CATANIA (ITALPRESS) –per un valore di oltre 2di euro sono statiDia di Catania al clan mafioso dei Laudani e ad un imprenditore agricolo indicato vicino alle cosche. La Direzione Investigativa Antietnea ha eseguito due distinti provvedimenti di confisca di, emessi dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di Salvatore Marletta, 47 anni, imprenditore agricolo, considerato vicino alla famiglia mafiosa Di Dio di Palagonia e di Orazio Di Mauro, di 54 anni, ritenuto esponente di spicco del clan Laudani e legato alla famiglia mafiosa“Santapaola”.La lunga carriera criminale di Marletta inizia nel 2001 con l’arresto per omicidio volontario tentato, lesioni personali ...

