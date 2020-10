Lutto per Enrico Mentana, il dolore del giornalista: “Era una persona perbene” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Un signore e una persona per bene”. Così Enrico Mentana poche ore fa ha scritto suoi social in memoria di un collega e un amico. Un messaggio, quello del direttore di La7, asciutto e senza ombra di retorica. Stima, rispetto, ammirazione, è quello che raccontano le righe scritte dal giornalista. “Se ne è andato in questa stagione plumbea, in punta di piedi, come nel suo stile di sempre”. E ancora: “Quando una persona muore, il riflesso condizionato di chi ne scrive è di ritrarla in modo edificante, “un signore”, “una persona per bene”. Lillo lo era davvero, e si distingueva un po’ da tutti noi, nel Barnum della tv. Perché la televisione privata l’aveva passata in lungo e in largo, da ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Un signore e unaper bene”. Cosìpoche ore fa ha scritto suoi social in memoria di un collega e un amico. Un messaggio, quello del direttore di La7, asciutto e senza ombra di retorica. Stima, rispetto, ammirazione, è quello che raccontano le righe scritte dal. “Se ne è andato in questa stagione plumbea, in punta di piedi, come nel suo stile di sempre”. E ancora: “Quando unamuore, il riflesso condizionato di chi ne scrive è di ritrarla in modo edificante, “un signore”, “unaper bene”. Lillo lo era davvero, e si distingueva un po’ da tutti noi, nel Barnum della tv. Perché la televisione privata l’aveva passata in lungo e in largo, da ...

