Lutto nella politica nolana: morto l’ex vicesindaco di Saviano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ morto questa mattina Angelo Tufano, volto conosciuto nella politica locale. Tufano è stato vice del sindaco Carmine Sommese (deceduto un anno fa per covid) e a lungo consigliere comunale di Saviano. Il figlio, Antonio, è stato candidato alle ultime elezioni regionali nella lista De Luca presidente. L'articolo Lutto nella politica nolana: morto l’ex vicesindaco di Saviano proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈquesta mattina Angelo Tufano, volto conosciutolocale. Tufano è stato vice del sindaco Carmine Sommese (deceduto un anno fa per covid) e a lungo consigliere comunale di. Il figlio, Antonio, è stato candidato alle ultime elezioni regionalilista De Luca presidente. L'articolol’exdiproviene da Anteprima24.it.

scrematura : RT @fguglieri: Cos’erano le navi greche in fiamme rispetto al suo lutto? Nella tenda, Achille piangeva con tutto il suo essere e gli dèi v… - GiCivi : RT @fguglieri: Cos’erano le navi greche in fiamme rispetto al suo lutto? Nella tenda, Achille piangeva con tutto il suo essere e gli dèi v… - grazpetrucci : RT @fguglieri: Cos’erano le navi greche in fiamme rispetto al suo lutto? Nella tenda, Achille piangeva con tutto il suo essere e gli dèi v… - entevillaggio : Lutto al Villaggio del Ragazzo per la scomparsa di Armando Montagni, Membro del Consiglio di Amministrazione. Press… - patriziarutigl1 : Lutto nella famiglia Zingaretti ! -