Lutto nel cinema. Il cuore del “migliore” ha smesso per sempre di battere (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lutto nel mondo dei musical, Tommy Rall si spegne all’età di 90 anni. Non solo un attore ma anche un ballerino professionista, conosciuto da tutti per aver fatto del palcoscenico di Broadway uno scenario da sogno. Un talento come pochi dalle grandi e spiccate doti atletiche, emerse durante tutti questi anni di carriera. Si spegne per sempre a causa di un’insufficienza cardiaca. Il celebre volto viene ricordato come “Il miglior ballerino a tutto tondo alla MGM”. Così è stato definito da Gene Kelly. Il cuore di Tommy Rall ha smesso di battere in hospice di Santa Monica, California. Ad annunciarlo a tutti, la cara amica Cynthia Wands: “Un’infermiera dell’hospice era accanto al letto di Tommy e ha trovato una scatola che conteneva i biglietti e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020)nel mondo dei musical, Tommy Rall si spegne all’età di 90 anni. Non solo un attore ma anche un ballerino professionista, conosciuto da tutti per aver fatto del palcoscenico di Broadway uno scenario da sogno. Un talento come pochi dalle grandi e spiccate doti atletiche, emerse durante tutti questi anni di carriera. Si spegne pera causa di un’insufficienza cardiaca. Il celebre volto viene ricordato come “Il miglior ballerino a tutto tondo alla MGM”. Così è stato definito da Gene Kelly. Ildi Tommy Rall hadiin hospice di Santa Monica, California. Ad annunciarlo a tutti, la cara amica Cynthia Wands: “Un’infermiera dell’hospice era accanto al letto di Tommy e ha trovato una scatola che conteneva i biglietti e ...

GiuseppiNcr86 : Tagliagole moderati muoiono come mosche in #Armenia-#Artsakh: lutto nel mondo della sinistra che sventolava la band… - newsbiella : Lutto nel mondo dell'imprenditoria biellese per Fabrizio Re, 58enne titolare di IridesGroup - matty23_ : @Marco77018284 @capuanogio oggi per i elliotfan è un lutto siamo i peggiori in europa, abbiamo speso 500 milioni co… - infoitcultura : Lutto nel Cinema: morto Clark Middleton, star di Twin Peaks - infoitcultura : Lutto nel mondo del cinema: scomparso per febbre del Nilo l'attore Middleton -