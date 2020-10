L’Uragano Delta avanza verso la costa sud degli USA: allarme alluvioni lampo e tornado in Louisiana e Mississippi [MAPPE] (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’uragano Delta procede lungo la sua rotta, attraverso il Golfo del Messico, per raggiungere la costa sud degli Stati Uniti, dove arriverà oggi, dopo aver colpito la penisola dello Yucatan (Messico), causando inondazioni e danni economici. Delta attualmente fa registrare venti a 185 km/h L’uragano, di 3ª categoria, potrebbe anche intensificarsi ulteriormente prima di raggiungere gli Stati Uniti, muovendosi a 19 km/h in direzione nordovest: manterrà la rotta fino a notte, quando virerà a nord, e da venerdì notte verso nordest. Secondo il National Hurricane Center statunitense il landfall dovrebbe avvenire nell’area che va dal Sabine Pass a Morgan City sulla costa della Louisiana, ma numerose ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’uraganoprocede lungo la sua rotta, attrail Golfo del Messico, per raggiungere lasudStati Uniti, dove arriverà oggi, dopo aver colpito la penisola dello Yucatan (Messico), causando inondazioni e danni economici.attualmente fa registrare venti a 185 km/h L’uragano, di 3ª categoria, potrebbe anche intensificarsi ulteriormente prima di raggiungere gli Stati Uniti, muovendosi a 19 km/h in direzione nordovest: manterrà la rotta fino a notte, quando virerà a nord, e da venerdì nottenordest. Secondo il National Hurricane Center statunitense il landfall dovrebbe avvenire nell’area che va dal Sabine Pass a Morgan City sulladella, ma numerose ...

