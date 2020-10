L'ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre: 'Non ho mai perdonato, non ci riesco' (Di venerdì 9 ottobre 2020) ultima testimonianza di Liliana Segre: sono sempre stata l'altra 9 ottobre 2020 L'ultimo incontro pubblico di Liliana Segre è stato ancora una volta rivolto ai giovani Quei ragazzi con cui la ... Leggi su today (Di venerdì 9 ottobre 2020)di: sono sempre stata l'altra 9 ottobre 2020 L'ultimo incontro pubblico diè stato ancora una volta rivolto ai giovani Quei ragazzi con cui la ...

'Ebbi la possibilità di uccidere un nazista. Fu un attimo decisivo, lì capii che non ero come loro. Non raccolsi quella pistola' - Liliana Segre
'Scegliere sempre la vita. Io sono viva per caso' - senatrice a vita Liliana Segre nella sua ultima testimonianza pubblica
l'ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre