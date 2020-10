L' ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre | Ho scelto la vita | ma non ho mai perdonato

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 9 ottobre 2020) “Non ho mai, come non ho dimenticato”.ha pronunciato la suain occasione dell’inaugurazione de L’Arena di Janine, l’edificio dedicato all’amica francese uccisa nel campo di concentramento di Auschwitz, presso la Cittadella della pace di Rondine, borgo vicino Arezzo. “Con le leggi razziali ci fu un’escalation di paura: fummo trattati da nemici della patria. Eppure in quel clima di paura ci fu chi rischiò laper tenermi nascosta.Allora anche un neonato poteva essere considerato un nemico del grande Reich tedesco”. Il racconto della senatrice a, 90 anni, ha commosso più volte la platea, che ha ascoltato in ...