L’ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre | “Anche ad Auschiwtz ho sempre scelto la vita”

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Rondine, l’ultimadella senatrice a vita“Se qualcuno legge a fondo le leggi razziali fasciste una delle cose più crudeli è stato far sentire invisibili i bambini. Molti miei compagni non si accorsero che il mio banco era vuoto”, è l’immagine crudele descritta dalla senatrice a vitanella sua ultima, resa venerdì 9 ottobre a Rondine, “città della pace”, in provincia di Arezzo. L’ultimo intervento della senatrice sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz, destinato alle scuole italiane e ai giovani del mondo, è stato accolto da una standing ovation dopo che un lungo ...