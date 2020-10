L'ultima testimonianza di Liliana Segre: 'Le leggi razziali hanno reso i bambini invisibili' (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alla Cittadella della Pace a Rondine, Arezzo, la senatrice a vita Liliana Segre ha fornito quella che sarà la sua ultima testimonianza pubblica di sopravvissuta della Shoah: "Nel mio racconto c'è la ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alla Cittadella della Pace a Rondine, Arezzo, la senatrice a vitaha fornito quella che sarà la suapubblica di sopravvissuta della Shoah: "Nel mio racconto c'è la ...

mauroberruto : Finisce così, l’ultima testimonianza pubblica di #LilianaSegre: “Non raccolsi quella pistola e da quel momento che… - luigidimaio : Quella di oggi è stata l’ultima testimonianza pubblica di una donna straordinaria, che ha vissuto in prima persona… - TeresaBellanova : Oggi #LilianaSegre ha dato la sua ultima testimonianza pubblica, ha scelto di raccontare la sua storia un'ultima vo… - Simo07827689 : RT @luigidimaio: Quella di oggi è stata l’ultima testimonianza pubblica di una donna straordinaria, che ha vissuto in prima persona gli ann… - Scaccabaro : RT @RaiNews: 'Sono stata clandestina e so cosa vuol dire essere respinti. Si può essere respinti in tanti modi'. Lo ha detto la senatrice a… -