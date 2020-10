L’ultima testimonianza agli studenti di Liliana Segre. “Non ho perdonato. Non ho questa forza. Così come non ho dimenticato” (Di venerdì 9 ottobre 2020) La paura, l’amore per il padre, il valore dell’amicizia, l’esperienza in carcere, il dramma di Auschwitz, l’annullamento della dignità, i silenzi e, soprattutto, le emozioni di quei tragici momenti che solo chi ha vissuto può davvero conoscere. Oggi Liliana Segre ha deciso di raccontare la sua esperienza per l’ultima volta in pubblico. Le sue significative parole, peò, avranno certamente un’eco e continueranno a lasciare il segno. Segre, infatti, senatrice a vita, superstite della Shoah, tra i pochi minori sopravvissuti ad Auschwitz, ha dedicato molti anni alla lotta al razzismo, all’odio, alle discriminazioni, raccontando la sua storia soprattutto ai giovani perché nessuno possa mai dimenticare. Per l’ultima testimonianza pubblica di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 ottobre 2020) La paura, l’amore per il padre, il valore dell’amicizia, l’esperienza in carcere, il dramma di Auschwitz, l’annullamento della dignità, i silenzi e, soprattutto, le emozioni di quei tragici momenti che solo chi ha vissuto può davvero conoscere. Oggiha deciso di raccontare la sua esperienza per l’ultima volta in pubblico. Le sue significative parole, peò, avranno certamente un’eco e continueranno a lasciare il segno., infatti, senatrice a vita, superstite della Shoah, tra i pochi minori sopravvissuti ad Auschwitz, ha dedicato molti anni alla lotta al razzismo, all’odio, alle discriminazioni, raccontando la sua storia soprattutto ai giovani perché nessuno possa mai dimenticare. Per l’ultimapubblica di ...

