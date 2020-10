Luciano Ligabue bacia un uomo? La verità sulla foto scandalo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Da qualche ora gira l’indiscrezione di un presunto bacio tra Luciano Ligabue e un uomo. Scopriamo cosa c’è di vero sulla foto. Il sito di gossip ‘Dagospia‘ ha pubblicato un breve articolo a commento di una foto che ritrae due uomini che sembrano intenti a baciarsi. Sotto lo scatto, in cui i volti degli uomini … L'articolo Luciano Ligabue bacia un uomo? La verità sulla foto scandalo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 9 ottobre 2020) Da qualche ora gira l’indiscrezione di un presunto bacio trae un. Scopriamo cosa c’è di vero. Il sito di gossip ‘Dagospia‘ ha pubblicato un breve articolo a commento di unache ritrae due uomini che sembrano intenti arsi. Sotto lo scatto, in cui i volti degli uomini … L'articoloun? La veritàè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ligabue : #Èandatacosì è l’autobiografia artistica che ripercorre la straordinaria carriera di Luciano. Scritta a quattro man… - ligabue : Hai occupato tutte le frequenze. Dalla profondità del suono devastante del tuo basso fino alla tua vocina acuta, ad… - Alex__Ing : RT @ColoriEPensieri: E dopo portami oltre che lo sai fare Dove sparisce qualsiasi confine, fammi vedere che cosa vuol dire viaggiare co… - dirienzo65 : RT @Librimondadori: SAVE THE DATE! Un'occasione unica per ripercorrere trent'anni di carriera del Liga, con @ligabue e Massimo Cotto in dir… - biondox : stasera al #GFVIP il confronto fra Luciano Ligabue e Adua Del Vesco, anche la loro storia era falsa ? -