(Di venerdì 9 ottobre 2020). La Sezione disciplinare del Csm lo ha condannato alla, accogliendo ladella Procura generale della Cassazione.è il primo ex consigliere del Csm ed ex presidente dell’Associazione magistrati ad essere rimosso dall’ordine giudiziario. L'articolo: il Csm haladiproviene da Il Fatto Quotidiano.

rtl1025 : ?? Luca #Palamara è stato radiato dalla magistratura. La Sezione disciplinare del #Csm lo ha condannato alla sanzion… - mattiafeltri : Espulso. Luca Palamara radiato dalla magistratura (di F. Olivo) - sergimagugliani : RT @SkyTG24: Caso procure, Luca Palamara radiato dalla magistratura - ElenaLhasa : RT @fattoquotidiano: Luca Palamara è stato radiato dalla magistratura: il Csm ha accolto la richiesta di sanzione massima prevista https://… - Libero_official : 'Fatti di una gravità inaudita'. Dopo tre ore di camera di consiglio, il #Csm rimuove Luca #Palamara dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Palamara

Luca Palamara non è più un magistrato. L'ex numero uno dell'Anm ed ex consigliere del Csm è stato rimosso dall'ordine giudiziario. Lo ha deciso la Sezione Disciplinare di Palazzo dei Marescialli, ...Luca Palamara è stato radiato dall’ordine giudiziario. La condanna della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura mette fine – per ora, in attesa dei ricorsi che certamente ci ...