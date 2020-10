Luca Marini, incidente per il fratello di Valentino Rossi a Le Mans: sospetta frattura, rischia di saltare alcuni GP (Di venerdì 9 ottobre 2020) Luca Marini, fratello del campione di Motogp Valentino Rossi, ha avuto un incidente durante le prove libere 2 di Le Mans. Il pilota è atterrato sulla schiena e si teme una frattura al malleolo della ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 ottobre 2020)del campione di Motogp, ha avuto undurante le prove libere 2 di Le. Il pilota è atterrato sulla schiena e si teme unaal malleolo della ...

SkySportMotoGP : ?? Paurosa caduta per @Luca_Marini_97 nelle #FP2 della #Moto2 a Le Mans: caviglia sinistra dolorante ? Le ultime sul… - SkySportMotoGP : Caduta per Luca Marini a Le Mans, caviglia sinistra dolorante. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #FrenchGP ???? - Giobbistic : @SkySportMotoGP @Luca_Marini_97 @MotoGP Praticamente è volato sulla luna ?? - poesyxtcpx : RT @SkySportMotoGP: ?? Paurosa caduta per @Luca_Marini_97 nelle #FP2 della #Moto2 a Le Mans: caviglia sinistra dolorante ? Le ultime sulle s… - matteopittaccio : UPDATE @Luca_Marini_97 | Niente di rotto per il leader del Mondiale #Moto2. Domani proverà a correre. #FrenchGP… -