Loredana Bertè dimagrita di 12 kg a 70 anni | “Troppo magra? Se volessi potrei…” FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 9 ottobre 2020)Bertè si è rimessa in forma nell’ultimo periodo: è ormai noto che la cantante sta seguendo un regime alimentare nuovo e che questo l’ha portata a perdere diversi kg, precisamente 12. Per alcuni sono troppi erisulta essere “troppo”. Una dieta speciale L’estate 2018 ha rappresentato un punto di svolta perBertè, tornata sul palco e in cima alle classifiche con il brano Non ti dico no realizzato insieme alla band salentina Boombadash. La cantante ha espresso gioia e soddisfazione per questo stato di grazia, caratterizzato da concerti, bagno di folla e tanti riconoscimenti. In numerose interviste l’artista ha voluto sottolineare che il successo è tornato a bussare alla tua porta anche in virtù ...