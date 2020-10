Lo sponsor del Verona produce cannabis light | scontro con la Lega

fattoquotidiano : Lo sponsor del Verona produce cannabis light. La furia della Lega: “Inopportuno”. La replica: “Pronti ad aiutarli c… - timwcap : Siamo felici di annunciare che a @TaobukFestival è presente con @TIM_Official, Main Sponsor del Festival,… - LoreCampori : @giovannisalvest @MarcoBellinazzo @Inter Non solo CL. Il caratteristico dell'Inter pre-covid è molto più alto del M… - francy2368 : RT @fattoquotidiano: Lo sponsor del Verona produce cannabis light. La furia della Lega: “Inopportuno”. La replica: “Pronti ad aiutarli col… - MP4DavideFox : Certo che quella maglia del Celtic senza sponsor un pensierino lo merita -

Ultime Notizie dalla rete : sponsor del

“Justmary” è la prima catena italiana che commercializza la cannabis ligt. Alle proteste della Lega per la sponsorizzazione, hanno risposto: “Sponsorizziamo anche la Lega, così recupera i 49 milioni ...Abbiamo scelto di nostra iniziativa di aprire le porte del “Morgagni” per sollevare il problema che ... dalle singole gare e dalla visibilità degli sponsor sono vitali per le società non ...