“Lo sarà presto!” Lory Del Santo | che gioia immensa Dopo tanto dolore la bellissima notizia

Si profila un'incredibile novità nella vita privata di Lory Del Santo. La showgirl potrebbe infatti presto diventare nuovamente mamma. Ovviamente non è incinta, ma l'idea di allargare la famiglia c'è eccome ed è per questo che avrebbe pensato insieme alla sua dolce metà Marco Cucolo di prendere una bimba in affido. La donna si è concessa ad un'intervista al settimanale 'NuovoTv' ed è stato quest'ultimo a confermare quindi la probabile news entusiasmante della coppia. I due stanno insieme ormai da molto tempo, infatti la relazione sentimentale è nata ben sette anni fa. Non sempre il rapporto amoroso è stato contraddistinto esclusivamente da momenti felici, a volte sono stati segnalati problemi e litigi come accade a qualsiasi fidanzato.

