LIVE – Nadal-Schwartzman 6-3, 6-3, 0-0 semifinale Roland Garros 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Rafael Nadal e Diego Schwartzman, valida per le semifinali del Roland Garros maschile 2020. L’argentino ha recentemente sorpreso l’iberico sul rosso romano, sebbene il classe ’86 abbia palesato una migliore condizione fisica rispetto agli Internazionali BNL d’Italia: sarà un match mozzafiato. Sportface.it vi accompagnerà mediante un LIVE aggiornato in tempo reale, dalle ore 14.50 di venerdì 9 ottobre. Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE MASCHILE DEL Roland Garros IL MONTEPREMI AGGIORNA LA DIRETTA Nadal-Schwartzman 6-3, 6-3, 0-0 SECONDO SET ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ile latestuale della sfida tra Rafaele Diego, valida per le semifinali delmaschile. L’argentino ha recentemente sorpreso l’iberico sul rosso romano, sebbene il classe ’86 abbia palesato una migliore condizione fisica rispetto agli Internazionali BNL d’Italia: sarà un match mozzafiato. Sportface.it vi accompagnerà mediante unaggiornato in tempo reale, dalle ore 14.50 di venerdì 9 ottobre. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE MASCHILE DELIL MONTEPREMI AGGIORNA LA6-3, 6-3, 0-0 SECONDO SET ...

Eurosport_IT : Ma che recupero ha fatto Schwartzman?! ???? Che numero dell'argentino, ma a Parigi contro Nadal nemmeno questo sembr… - Eurosport_IT : Primo set a Nadal! ???? Nella sua carriera, lo spagnolo non ha mai perso a Parigi dopo aver conquistato il primo set… - Direttaofficial : #Tennis ?? Semifinali al via a Parigi, live su #Diretta. Chi vince gli Open di Francia secondo voi? Nadal, Djokovic… - Eurosport_IT : ?? La semifinale tra Schwartzman e Nadal è appena iniziata! ?????????? ?? Segui il match live: - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Roland Garros 2020 - Rafael Nadal ha un altro ostacolo lungo la strada per la 13ª finale a Parigi e… -