L’industria calcio vuole solo succhiare senza investire | così andrà a sbattere

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Trattandosi d’Islanda la metafora della punta dell’icerberg non è piantata in aria: stiamo esportando i nostri focolai, almeno quelli evidenti, all’estero. L’Under 21 ha portato in trasferta quattro positivi (finora) e le autorità islandesi hanno annullato la partita di qualificazione all’Europeo. Di più: ora gli azzurrini in quanto potenziali untori sono bloccati lì, le leggi locali non hanno un protocollo di cui preoccuparsi e non consentono a positivi di salire su aereo e andarsene. Non sappiamo se ci sono le Asl, in Islanda. Ma il buonsenso funziona così, un po’ ovunque. Nelno. Lì ci si trascina con l’ossessione di dirsi coscienti e coscienziosi, darsi protocolli e regole. Ergersi davanti ad un microfono per raccontare con l’espressione marziale dei capitani ...