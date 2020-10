Liliana Segre, standing ovation e oltre 4 minuti di applausi per l’ultima testimonianza pubblica della senatrice a vita. Le immagini (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un lungo applauso di oltre 4 minuti ha rotto il silenzio irreale nel quale la senatrice a vita Liliana Segre ha raccontato, per l’ultima volta in pubblico, la sua testimonianza di sopravvissuta allo sterminio nazista. A Rondine Cittadella della Pace, ad Arezzo, ragazzi insieme le più alte cariche dello Stato, da Casellati e Fico a molti membri del governo, hanno ascoltato e applaudito il racconto commosso della Segre L'articolo Liliana Segre, standing ovation e oltre 4 minuti di applausi per l’ultima testimonianza pubblica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un lungo applauso diha rotto il silenzio irreale nel quale laha raccontato, per l’ultima volta in pubblico, la suadi sopravvissuta allo sterminio nazista. A Rondine CittaPace, ad Arezzo, ragazzi insieme le più alte cariche dello Stato, da Casellati e Fico a molti membri del governo, hanno ascoltato e applaudito il racconto commossoL'articolodiper l’ultima...

