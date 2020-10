Liliana Segre: 'Sono stata clandestina, so cosa vuol dire essere respinti' (Di venerdì 9 ottobre 2020) 'Sono stata clandestina e so cosa vuol dire essere respinti. Lo si può essere in tanti modi'. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre nella sua ultima testimonianza pubblica organizzata presso ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 ottobre 2020) 'e so. Lo si puòin tanti modi'. Lo ha detto la senatrice a vitanella sua ultima testimonianza pubblica organizzata presso ...

MIsocialTW : Domani mattina ad Arezzo la Senatrice Liliana Segre renderà l’ultima testimonianza pubblica alle scuole italiane e… - Avvenire_Nei : «Grazie Liliana»: in diretta dalla Cittadella della pace l'ultima testimonianza pubblica di #LilianaSegre… - Avvenire_Nei : «Grazie Liliana»: nella Cittadella della pace l'ultima testimonianza pubblica - carlottarumori : RT @Adnkronos: #LilianaSegre, oggi l'ultima testimonianza pubblica - NickIannello64 : RT @RaiNews: 'Sono stata clandestina e so cosa vuol dire essere respinti. Si può essere respinti in tanti modi'. Lo ha detto la senatrice a… -