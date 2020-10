Liliana Segre racconta il dramma della Shoah e dei “bambini invisibili” agli studenti delle scuole (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alla Cittadella della Pace di Rondine, ad Arezzo, Liliana Segre viene accolta da un lungo e caloroso applauso, insieme a una standing ovation. Nella struttura, ha reso la sua nuova testimonianza pubblica destinata alle scuole italiane e del mondo. “Un giorno di settembre del 1938 sono diventata l’altra. So che quando le mie amiche parlano di me aggiungono sempre la mia amica ebrea. E quel giorno a 8 anni non sono più potuta andare a scuola. Ero a tavola con mio papà e i nonni e mi dissero che ero stata espulsa. Chiesi perché, ricordo gli sguardi dei miei, mi risposero perché siamo ebrei, ci sono delle nuove leggi e gli ebrei non possono fare più una serie di cose. Se qualcuno legge a fondo le leggi razziali fasciste una ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alla CittaPace di Rondine, ad Arezzo,viene accolta da un lungo e caloroso applauso, insieme a una standing ovation. Nella struttura, ha reso la sua nuova testimonianza pubblica destinata alleitaliane e del mondo. “Un giorno di settembre del 1938 sono diventata l’altra. So che quando le mie amiche parlano di me aggiungono sempre la mia amica ebrea. E quel giorno a 8 anni non sono più potuta andare a scuola. Ero a tavola con mio papà e i nonni e mi dissero che ero stata espulsa. Chiesi perché, ricordo gli sguardi dei miei, mi risposero perché siamo ebrei, ci sononuove leggi e gli ebrei non possono fare più una serie di cose. Se qualcuno legge a fondo le leggi razziali fasciste una ...

RaiNews : 'Scegliere sempre la vita. Io sono viva per caso'. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre nella sua ultima t… - repubblica : Liliana Segre, l'ultima testimonianza davanti agli studenti: 'Non ho mai perdonato i nazisti, non ho mai dimenticat… - MIsocialTW : Domani mattina ad Arezzo la Senatrice Liliana Segre renderà l’ultima testimonianza pubblica alle scuole italiane e… - Mariate48641882 : RT @RepubblicaTv: Liliana Segre, l'ultima testimonianza davanti agli studenti: 'Non ho mai perdonato i nazisti, non ho mai dimenticato': 'N… - tobiamc : RT @TgrRaiToscana: A #RondineNobel l'ultima testimonianza pubblica di #LilianaSegre #GrazieLiliana che ha passato il testimone ai #giovani… -