Liliana Segre, l'ultima testimonianza pubblica destinata ai giovani: "Non ho mai perdonato i nazisti. So cosa vuol dire essere respinti"

L'ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre, la senatrice a vita simbolo della memoria del dramma della Shoah. Segre ha scelto di parlare alle scuole italiane e ai giovani del mondo, dalla Cittadella della Pace, nel borgo di Rondine (Arezzo), dove questa mattina è stata inaugurata l'Arena di Janine: uno spazio intitolato alla giovane amica che Segre non riuscì a salutare prima che venisse condotta nelle camere a gas di Auschwitz. "Sono stata clandestina e richiedente asilo. So cosa vuol dire essere respinti. Si può essere respinti in tanti modi", ha detto la senatrice a vita nel suo discorso.

