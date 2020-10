Liliana Segre “Ho scelto la vita e sono diventata libera” (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La paura, l'amore per il padre, il valore dell'amicizia, l'esperienza in carcere, il dramma di Auschwitz, l'annullamento della dignità, i silenzi e, soprattutto, le emozioni di quei tragici momenti che solo chi ha vissuto può davvero conoscere. Liliana Segre ha deciso di raccontare la sua esperienza per l'ultima volta in pubblico. Le sue significative parole, però, avranno certamente un'eco e continueranno a lasciare il segno. Segre, infatti, senatrice a vita, superstite della Shoah, tra i pochi minori sopravvissuti ad Auschwitz, ha dedicato molti anni alla lotta al razzismo, all'odio, alle discriminazioni, raccontando la sua storia soprattutto ai giovani perchè nessuno possa mai dimenticare.Per l'ultima testimonianza pubblica di Liliana ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La paura, l'amore per il padre, il valore dell'amicizia, l'esperienza in carcere, il dramma di Auschwitz, l'annullamento della dignità, i silenzi e, soprattutto, le emozioni di quei tragici momenti che solo chi ha vissuto può davvero conoscere.ha deciso di raccontare la sua esperienza per l'ultima volta in pubblico. Le sue significative parole, però, avranno certamente un'eco e continueranno a lasciare il segno., infatti, senatrice a, superstite della Shoah, tra i pochi minori sopravvissuti ad Auschwitz, ha dedicato molti anni alla lotta al razzismo, all'odio, alle discriminazioni, raccontando la sua storia soprattutto ai giovani perchè nessuno possa mai dimenticare.Per l'ultima testimonianza pubblica di...

