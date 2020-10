Liliana Segre e la sua ultima testimonianza (Di venerdì 9 ottobre 2020) Liliana Segre nella sua ultima testimonianza alla cittadella della pace di Rondina ad Arezzo: ”non ho mai perdonato, né dimenticato” “Non ho mai perdonato, come non ho dimenticato, certe cose non sono mai riuscita a perdonarle.” Così Liliana Segre, senatrice a vita, racconta nella sua ultima testimonianza come sia stato difficile sopravvivere nei lager nazisti. Un lungo applauso e una standing ovation per le sue parole, ancora così forti da scuotere le coscienze. Era solo una bambina quando Liliana Segre fu deportata ad Auschwitz con la sua famiglia. L’incontro si è svolto a distanza alla cittadella di Rondina ad Arezzo. Liliana afferma di non ... Leggi su zon (Di venerdì 9 ottobre 2020)nella suaalla cittadella della pace di Rondina ad Arezzo: ”non ho mai perdonato, né dimenticato” “Non ho mai perdonato, come non ho dimenticato, certe cose non sono mai riuscita a perdonarle.” Così, senatrice a vita, racconta nella suacome sia stato difficile sopravvivere nei lager nazisti. Un lungo applauso e una standing ovation per le sue parole, ancora così forti da scuotere le coscienze. Era solo una bambina quandofu deportata ad Auschwitz con la sua famiglia. L’incontro si è svolto a distanza alla cittadella di Rondina ad Arezzo.afferma di non ...

RaiNews : 'Scegliere sempre la vita. Io sono viva per caso'. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre nella sua ultima t… - Avvenire_Nei : «Grazie Liliana»: in diretta dalla Cittadella della pace l'ultima testimonianza pubblica di #LilianaSegre… - RobTallei : 'Non ho perdonato, non ho questa forza. Non ho perdonato come non ho dimenticato'. Liliana Segre - ludovicafarris : RT @amaricord: 'Ebbi la possibilità di uccidere un nazista. Fu un attimo decisivo, lì capii che non ero come loro. Non raccolsi quella pist… - Becilia : RT @amaricord: 'Ebbi la possibilità di uccidere un nazista. Fu un attimo decisivo, lì capii che non ero come loro. Non raccolsi quella pist… -