Liliana Segre ad Arezzo: «Non ho mai perdonato. So cosa vuol dire essere respinti» [VIDEO] «Nel mio racconto c'è l'amore, la pietà, il ricordo struggente di me stessa, di quello che ero ero, di quella ragazzina che perse tutto e che fu portata ad Auschwitz. Quella ragazzina di cui ora sono nonna così come mi sento nonna di tutti i ragazzi cui oggi passerò il testimone del ricordo….», così Liliana Segre nella sua ultima testimonianza pubblica alla Cittadella della pace di Rondine (Arezzo). «Sono stata clandestina e so cosa vuol dire essere respinti. Lo si può essere in tanti modi», ha sottolineato la senatrice a vita, che è stata salutata con una standing ovation e un caloroso lunghissimo applauso.

