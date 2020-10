Libia, Di Maio: “Lavoriamo per riportare a casa i pescatori italiani, attivati tutti i canali internazionali” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Continuiamo a lavorare giorno e notte e in queste ore stiamo concentrando gli sforzi per i nostri connazionali in Libia. Abbiamo attivato tutti i canali internazionali e stiamo lavorando in silenzio e con riserbo come richiesto in queste situazioni per raggiungere il miglior risultato. Siamo in continuo contatto con le famiglie dei pescatori”. Nel giorno in cui padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio rientrano in Italia, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio torna sul caso dei 18 pescatori italiani sequestrati dalle autorità della Cirenaica il primo settembre insieme alle motopesca Antartide e Medinea e per i quali anche ieri si è tenuta a Mazara del Vallo una manifestazione per la loro liberazione. Tra i pescatori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Continuiamo a lavorare giorno e notte e in queste ore stiamo concentrando gli sforzi per i nostri connazionali in. Abbiamo attivatointernazionali e stiamo lavorando in silenzio e con riserbo come richiesto in queste situazioni per raggiungere il miglior risultato. Siamo in continuo contatto con le famiglie dei”. Nel giorno in cui padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio rientrano in Italia, il ministro degli Esteri Luigi Ditorna sul caso dei 18sequestrati dalle autorità della Cirenaica il primo settembre insieme alle motopesca Antartide e Medinea e per i quali anche ieri si è tenuta a Mazara del Vallo una manifestazione per la loro liberazione. Tra i...

