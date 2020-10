Liberato in Mali padre Maccalli, era in mano dei jihadisti dal 2018 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Rilasciato anche Nicola Chiacchio, del quale si erano perse le tracce durante una vacanza. L'annuncio dopo che il governo ad interim del paese ha rilasciato 100 jihadisti nell'ultimo fine settimana Leggi su tg.la7 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Rilasciato anche Nicola Chiacchio, del quale si erano perse le tracce durante una vacanza. L'annuncio dopo che il governo ad interim del paese ha rilasciato 100nell'ultimo fine settimana

