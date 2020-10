Liberati in Mali gli ostaggi italiani Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio. Giallo sul riscatto (Di venerdì 9 ottobre 2020) Due ostaggi italiani, Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio, detenuti da un gruppo di militanti legati ad al-Qaeda, chiamato Jnim, sono stati Liberati. Sono saliti a bordo del volo partito dalla città settentrionale di Tessalit e diretto a Bamako, insieme all'ex ministro Maliano Soumaila Cissé e alla cooperante francese Sophie Pétronin. «Una bella notizia: padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio sono finalmente liberi e stanno bene. Erano stati rapiti da un gruppo jihadista. Grazie alla nostra intelligence, in particolare all'Aise, e a tutti coloro che hanno lavorato per riportarli a casa», scrive su Twitter il ministro degli Esteri, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Due, Padre Pier, detenuti da un gruppo di militanti legati ad al-Qaeda, chiamato Jnim, sono stati. Sono saliti a bordo del volo partito dalla città settentrionale di Tessalit e diretto a Bamako, insieme all'ex ministroano Soumaila Cissé e alla cooperante francese Sophie Pétronin. «Una bella notizia: padre Piersono finalmente liberi e stanno bene. Erano stati rapiti da un gruppo jihadista. Grazie alla nostra intelligence, in particolare all'Aise, e a tutti coloro che hanno lavorato per riportarli a casa», scrive su Twitter il ministro degli Esteri, ...

repubblica : Padre Maccalli e Nicola Chiacchio liberati in Mali - Agenzia_Ansa : ++ Mali: liberati Padre Maccalli e Nicola Chiacchio ++ #ANSA AGGIORNAMENTI A BREVE - riotta : Liberati in Mali Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio, ostaggi italiani di militanti jihadisti dal 2018. I… - TOSADORIDANIELA : RT @AndreaMarano11: Mali, liberati gli ostaggi italiani Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio - jocopocomajoco_ : RT @volpi_raffaele: Padre Pier Luigi Maccalli, il missionario della diocesi di Crema sequestrato in Niger nel 2018 e Nicola Chiacchio sono… -