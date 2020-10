Liberati dai jihadisti padre Maccalli e Nicola Chiacchio (Di venerdì 9 ottobre 2020) Liberati padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio: il sacerdote rapito in Niger nel 2018. In aprile un video lo aveva mostrato ancora in vita “I nostri connazionali padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio sono stati Liberati”. Lo riferisce in una nota la Farnesina. padre Maccalli, della diocesi di Crema, fu rapito il 17… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 9 ottobre 2020)Pier Luigi: il sacerdote rapito in Niger nel 2018. In aprile un video lo aveva mostrato ancora in vita “I nostri connazionaliPier Luigisono stati”. Lo riferisce in una nota la Farnesina., della diocesi di Crema, fu rapito il 17… L'articolo Corriere Nazionale.

CorrNazionale : Liberati padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio: il sacerdote rapito in Niger nel 2018. In aprile un video lo… - zazoomblog : Mali liberati i due italiani tenuti in ostaggio dai Jihadisti - #liberati #italiani #tenuti #ostaggio - NuovaScintilla : 9/10/20.Liberati in Mali p.Pier Luigi Maccalli missionario SMA sequestrato dai jihaidisti in Niger nel settembre 20… - movementness : @mgmaglie sono già troppo occupati a vantarsi per i due Italiani che oggi sono stati liberati dai jihadisti - cotoelgyes : RT @Mariacarmela75: Padre Pierluigi Maccalli della Società delle Missioni Africane (Sma), rapito in Niger a settembre 2018, al confine con… -