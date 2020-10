L’ex City Negredo: “Avrei voluto Mourinho come allenatore. Ci sarà un motivo se tutti ne parlano bene” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alvaro Negredo, attaccante spagnolo che ha vestito maglie prestigiose come quelle del Manchester City e del Siviglia, ha rilasciato un'intervista al noto giornale spagnolo As. Il centravanti attualmente al Cadice, con all'attivo oltre 200 reti tra i professionisti ha rivelato alcuni momenti della sua carriera."MI SAREBBE PIACIUTO ESSERE ALLENATO DA MOU"caption id="attachment 1034683" align="alignnone" width="1024" Negredo, getty images/caption"Ricordo il mio dispiacere per non essere stato convocato al Mondiale 2010 con la Spagna, a quei tempi ero uno dei migliori marcatori del campionato. Poi ho preso parte all'Europeo vinto due anni dopo - ricorda Negredo - anche se ho giocato poco. Quella però è stata la più grande soddisfazione della mia carriera. Una persona che avrei ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alvaro, attaccante spagnolo che ha vestito maglie prestigiosequelle del Manchestere del Siviglia, ha rilasciato un'intervista al noto giornale spagnolo As. Il centravanti attualmente al Cadice, con all'attivo oltre 200 reti tra i professionisti ha rivelato alcuni momenti della sua carriera."MI SAREBBE PIACIUTO ESSERE ALLENATO DA MOU"caption id="attachment 1034683" align="alignnone" width="1024", getty images/caption"Ricordo il mio dispiacere per non essere stato convocato al Mondiale 2010 con la Spagna, a quei tempi ero uno dei migliori marcatori del campionato. Poi ho preso parte all'Europeo vinto due anni dopo - ricorda- anche se ho giocato poco. Quella però è stata la più grande soddisfazione della mia carriera. Una persona che avrei ...

