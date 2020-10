Lewis Hamilton, in Italia a 13 anni fatto oggetto di razzismo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Voglio portare un cambiamento, prendo ispirazione da Alì. “Sono stato la prima volta in Italia a Parma per una gara. Mi ricordo che ho subito atti di razzismo, avevo 13 anni. Dei ragazzini che provenivano da altri paesi mi gridavano di tutto. Mio padre mi disse di combattere in pista, non con i pugni. Fortunatamente ho seguito il consiglio, altrimenti sarei … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 9 ottobre 2020) Voglio portare un cambiamento, prendo ispirazione da Alì. “Sono stato la prima volta ina Parma per una gara. Mi ricordo che ho subito atti di, avevo 13. Dei ragazzini che provenivano da altri paesi mi gridavano di tutto. Mio padre mi disse di combattere in pista, non con i pugni. Fortunatamente ho seguito il consiglio, altrimenti sarei … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

