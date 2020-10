Lega Pro aderisce a campagna prevenzione oncologica (Di venerdì 9 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 09 OTT - Il cuore della C si Lega ad una nuova iniziativa speciale, "Dipende da Te", una campagna di prevenzione oncologica ideata e promossa da Mete Onlus di Palermo e volto alla ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 09 OTT - Il cuore della C siad una nuova iniziativa speciale, "Dipende da Te", unadiideata e promossa da Mete Onlus di Palermo e volto alla ...

«La Lega Pro ha aderito con entusiasmo alla campagna - afferma il presidente Lega Pro, Francesco Ghirelli - perché crede nel calcio e nella sua capacità di diffondere messaggi positivi". "Il nostro ...

Lega Pro aderisce a campagna prevenzione oncologica

