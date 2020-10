Le manette si fermano a Eboli | arrestato il sindaco di centrosinistra

Leggi su iltempo

(Di venerdì 9 ottobre 2020) È statooggi il neo-rielettodi(Salerno) Massimo Cariello con le accuse di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Il primo cittadino, eletto con una coalizione diquasi all'80%, è ora ai domiciliari. L'indagine, si legge nel comunicato della procura di Salerno, ha messo in luce una serie di episodi di corruzione nei comuni die Cava de' Tirreni: Cariello e altre 4 persone avrebbero condizionato l'esito di concorsi pubblici indetti da 2 enti locali. Nello specifico si tratterebbe del bando per 2 posti a tempo indeterminato come educatore di asilo nido, a, e per 10 istruttori direttivi amministrativi a Cava de' Tirreni. L'arresto è avvenuto 36 ore dopo che, in tempo record, era stata ...