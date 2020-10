Le Iene Show e lo scherzo a Red Ronnie, il vegano che mangia carne (video) (Di venerdì 9 ottobre 2020) Le Iene scherzo a Red Ronnie, il vegano intransigente e la carne per promuovere il locale (video) Le Iene Show sono tornate e con loro anche i malefici scherzi a malcapitati vip. Nella puntata di ieri giovedì 8 ottobre su Italia 1 condotta dal trio inedito Filippo Roma, Matteo Viviani e Nina Palmeri causa Giulio Golia fermo ai box per Covid, è andato in scena un nuovo spietato scherzo. La vittima dello scherzo de Le Iene è Red Ronnie, un vegano intransigente che si ritrova a mangiare carne (ovviamente per finta). Come al solito Le Iene vanno a colpire una caratteristica ben precisa della propria ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lea Red, ilintransigente e laper promuovere il locale () Lesono tornate e con loro anche i malefici scherzi a malcapitati vip. Nella puntata di ieri giovedì 8 ottobre su Italia 1 condotta dal trio inedito Filippo Roma, Matteo Viviani e Nina Palmeri causa Giulio Golia fermo ai box per Covid, è andato in scena un nuovo spietato. La vittima dellode Leè Red, unintransigente che si ritrova are(ovviamente per finta). Come al solito Levanno a colpire una caratteristica ben precisa della propria ...

CIAfra73 : Live giovedì 8 ottobre 2020 · #LeIene Show 2020, secondo appuntamento. Ideato da Davide Parenti, in onda in prime... - Gio79803890 : • su Italia 1, in prime-time, ottimo esordio stagionale per “Le Iene Show” - condotto da Alessia Marcuzzi, Nicola S… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: #ASCOLTITV 6 OTTOBRE 2020: IMMA TATARANNI, JURASSIC PARK, LE IENE SHOW, BRIGNANO, LA SFILATA DI UOMINI E DONNE https://t.co… - MauroBarra4 : @daves80 Ogni indagine fatta bene è sempre ben accetta. Quella de Le Iene non lo è, come gran parte del loro lavoro… - Gio79803890 : Le Iene Show · 1658 10.10 Partenza ottima anche per #leiene subito al 10% superando l'ammiraglia @redazioneiene… -