“Le donne contano”, al via il corso di educazione finanziaria di Soroptimist e Banca d’Italia (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – Aiutare le donne a gestire la loro situazione economica per colmare il divario di genere che in Italia, più che in altri Paesi, esiste tra adulti. Questo l’obiettivo dell’iniziativa “Le donne contano. Un percorso di educazione finanziaria pensato per le donne”, varata nell’ambito di un protocollo di intesa tra il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, Banca d’Italia e Soroptimist International, l’associazione di donne impegnate nel sostegno all’avanzamento della condizione femminile nella società e nel mondo del lavoro. Il corso – si legge ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – Aiutare lea gestire la loro situazione economica per colmare il divario di genere che in Italia, più che in altri Paesi, esiste tra adulti. Questo l’obiettivo dell’iniziativa “Lecontano. Un perdipensato per le”, varata nell’ambito di un protocollo di intesa tra il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività did’Italia eInternational, l’associazione diimpegnate nel sostegno all’avanzamento della condizione femminile nella società e nel mondo del lavoro. Il– si legge ...

