Lautaro Martinez | l’agente | “Cresciuto in Europa Rinnovo con l’Inter? Non abbiamo ancora parlato”

Un rigore di Messi ha permesso all'Argentina di vincere contro l'Ecuador. Accanto al 10 dell'Albiceleste, però, c'era un altro calciatore ben noto all'Italia: Lautaro Martinez. Per l'attaccante dell'Inter si è trattato del debutto nella fase qualificatoria per un Mondiale e a parlare di questo e del suo futuro ci ha pensato Beto Yaque, suo procuratore, ai microfoni di Tnt.

"Per lui era il debutto nelle qualificazioni, è importante far parte della Nazionale dopo essere stato fuori dai Mondiali", ha spiegato l'agente di Lautaro Martinez. "Ha avuto la possibilità di crescere e migliorare in Europa."

