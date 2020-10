L’attacco dei giganti: il capitolo 134 uscirà il 9 novembre (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il capitolo 134 de L’attacco dei giganti uscirà il prossimo 9 novembre sul numero 12 della rivista Bessatsu Shonen Magazine. A ufficializzarlo è stata la casa editrice Kodansha. Proseguono le avventure di Eren e dei suoi compagni nel mondo dark-fantasy creato dal talentuoso mangaka 34enne Hajime Isayama. Il manga è oramai prossimo alla conclusione. Al momento rimaniamo in attesa di un’ulteriore conferma della pubblicazione del capitolo sulla rivista giapponese. L’attacco dei giganti: dal manga all’anime L’attacco dei giganti è un manga shonen scritto e disegnato da Hajime Isayama dal 9 settembre 2009. Da tale data, il fumetto è serializzato sulle pagine della rivista Bessatsu Shonen Magazine. Attualmente, l’opera ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il134 de L’attacco deiuscirà il prossimo 9sul numero 12 della rivista Bessatsu Shonen Magazine. A ufficializzarlo è stata la casa editrice Kodansha. Proseguono le avventure di Eren e dei suoi compagni nel mondo dark-fantasy creato dal talentuoso mangaka 34enne Hajime Isayama. Il manga è oramai prossimo alla conclusione. Al momento rimaniamo in attesa di un’ulteriore conferma della pubblicazione delsulla rivista giapponese. L’attacco dei: dal manga all’anime L’attacco deiè un manga shonen scritto e disegnato da Hajime Isayama dal 9 settembre 2009. Da tale data, il fumetto è serializzato sulle pagine della rivista Bessatsu Shonen Magazine. Attualmente, l’opera ...

