L'assurda allergia della sinistra per la parola "clandestino"

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Giuseppe De Lorenzo Repubblica esulta per l'arrivo di "migranti economici", cioè irregolari. Ma pure l'Europa dice che vanno rimpatriati In Italia c’è una strana avversione per la”. Eppure nel vocabolario italiano c’è, non se l’è inventata un qualche sovranista di passaggio all’AccademiaCrusca. Scrive la Treccani:è “una persona che entra in un Paese illegalmente”. Semplice. Dunque tutti i migranti che sbarcano in Italia su una nave “fantasma”, un gommone o grazie alle navi delle Ong sono tecnicamente clandestini. E lo sono almeno finché non fanno una richiesta di asilo ed ottengono quel magico permesso di soggiorno provvisorio. A quel punto abbandonano un abito che nel ...