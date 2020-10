Lanterna Verde – Annunciata serie TV per HBO Max

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Unatv suè pronta per fare il suo debutto su HBO Max il prossimo anno. Picture Credits: DC ComicsSi arricchisce di una grande novità la già grande selezione di titoli DC di HBO Max. Dopo Watchmen e la Snyder Cut, anche il corpo di polizia interstellare delle Lanterne Verdi farà il suo esordio in televisione, o per meglio dire, in streaming. Un fin troppo atteso arrivo Jessica Cruz e Simon Baz – Picture credits: DC ComicsDa non confondersi con l’originale, Alan Scott, le Lanterne Verdi sono un corpo di polizia intergalattica creato da John Broome e Gil Kane. Nati sulle pagine di Showcase #22 del settembre 1959, fanno uso di un anello che gli concede vari poteri, principalmente il volo e la capacità di creare ...