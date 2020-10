La tecnologia che influenza i sogni

Leggi su wired

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Se tutti i giorni dormissimo il tempo considerato ideale dagli esperti, vale a dire otto ore, trascorreremmo immersi nel mondo deiun terzo della nostra esistenza. Considerato che l’aspettativa di vita in Italia è pari a 84 anni, dovremmo trascorrerne 28 a dormire. È troppo? È uno spreco di tempo che potremmo impiegare in modo migliore? In verità, dormire è tutto tranne che inutile. Non solo perché, ovviamente, permette di recuperare le energie consumate, ma anche perché sognare è un’attività fondamentale per il nostro benessere mentale. Secondo Freud ici consentono di realizzare i nostri desideri più reconditi. Altri pensano che ci preparino ad affrontare nuove situazioni. Altri ancora – e questa è attualmente una delle teorie più in voga ...