La sanità campana affonda e De Luca imbavaglia medici e infermieri (Di venerdì 9 ottobre 2020) A voler essere un po’ sentenziosi cascherebbe a pennello il detto: “chi la fa l’aspetti”. Proprio chi si è particolarmente distinto durante il periodo della quarantena per le insolite campagne, alcune delle quali diventate virali in maniera più che ironica, adesso finisce sotto i riflettori per tutto il contrario di quello che predicava. Parliamo del Governatore della regione Campania, il cui numero dei contagi negli ultimi giorni si è elevato notevolmente, tanto da essere il territorio dello stivale più colpito e il cui sistema sanitario sembrerebbe trovarsi notevolmente in difficoltà. Lascia moltissimi sospetti la notizia dell’imposizione di Vincenzo De Luca con la quale ha vietato a medici ed operatori del settore di fornire liberamente informazioni ai giornalisti riguardanti la ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 9 ottobre 2020) A voler essere un po’ sentenziosi cascherebbe a pennello il detto: “chi la fa l’aspetti”. Proprio chi si è particolarmente distinto durante il periodo della quarantena per le insolite campagne, alcune delle quali diventate virali in maniera più che ironica, adesso finisce sotto i riflettori per tutto il contrario di quello che predicava. Parliamo del Governatore della regione Campania, il cui numero dei contagi negli ultimi giorni si è elevato notevolmente, tanto da essere il territorio dello stivale più colpito e il cui sistema sanitario sembrerebbe trovarsi notevolmente in difficoltà. Lascia moltissimi sospetti la notizia dell’imposizione di Vincenzo Decon la quale ha vietato aed operatori del settore di fornire liberamente informazioni ai giornalisti riguardanti la ...

siceid : RT @Brasviz1: e come diavolo ha fatto a farsi trovare impreparato ??? la Sanità campana, rigorosamente pubblica, è una vergogna #commissari… - Brasviz1 : e come diavolo ha fatto a farsi trovare impreparato ??? la Sanità campana, rigorosamente pubblica, è una vergogna… - manu_etoile : RT @Signorasinasce: Con questa circolare il governatore #DeLuca ha vietato ai medici pubblici della #sanità campana di parlare con i giorna… - Pedro69280970 : RT @ImolaOggi: ??De Luca vieta ai medici di parlare coi giornalisti. Cosa nasconde la sanità campana? - ibabypro : RT @GiovyDean: La sanità campana funziona molto bene. Ne parlavo poco fa con una signora napoletana in fila per fare il tampone che al mome… -

Ultime Notizie dalla rete : sanità campana «Passata l'emergenza la sanità italiana si è ripresa» | il manifesto Il Manifesto