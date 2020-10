La Premier League premia come allenatore del mese il pensionato Ancelotti

(Di venerdì 9 ottobre 2020) C’era una volta unrincoglionito, venuto a Napoli per prendere la pensione e piazzare il figlio sul mercato del lavoro.che peraltro a Napoli ha conquistato un secondo posto – ma con lui non valgono i secondi posti – e ha battuto due volte il Liverpool. Quisquilie. Sta di fatto che lo stesso– si chiama Carlo– una volta emigrato in Inghilterra, a Liverpool, ha improvvisamente ritrovato il senno e la competenza. Allena l’Everton la squadra blu di Liverpool. Etichettatounda grande squadra –se fosse un difetto – abituato solo a budget faraonici,ha cambiato volto all’Everton con una campagna acquisti low-cost. Con poco meno di ...

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - "Il calcio italiano era secondo per dimensioni di diritti tv solo alla Premier League. Negli ultimi otto anni abbiamo perso terreno, ci hanno superato Liga e Bundesliga. Il ...Carlo Ancelotti è stato premiato come miglior tecnico del mese in Premier League. Ecco le sue parole sul riconoscimento ricevuto per il grande mese alla guida dell’Everton, in vetta al campionato ...