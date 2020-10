La Nuova Zelanda sconfigge il Coronavirus per la seconda volta: “Orgogliosi del risultato” (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Nuova Zelanda sconfigge il Coronavirus per la seconda volta. La Nuova Zelanda è riuscita a sconfiggere la seconda ondata di Covid-19. Lo ha annunciato la premier Jacinda Ardern: “Il virus è di nuovo sotto controllo. Possiamo sentirci ancora una volta orgogliosi di questo risultato che abbiamo raggiunti tutti insieme, uniti più che mai”. Dopo aver appiattito la curva delle infezioni lo scorso giugno, è riuscita a circoscrivere ad agosto un focolaio scoppiato ad Auckland e interrompere la catena del contagio. La Nuova Zelanda lo ha rifatto: dopo aver abbattuto la curva dei contagi da Coronavirus lo scorso giugno, ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lailper la. Laè riuscita are laondata di Covid-19. Lo ha annunciato la premier Jacinda Ardern: “Il virus è di nuovo sotto controllo. Possiamo sentirci ancora unaorgogliosi di questo risultato che abbiamo raggiunti tutti insieme, uniti più che mai”. Dopo aver appiattito la curva delle infezioni lo scorso giugno, è riuscita a circoscrivere ad agosto un focolaio scoppiato ad Auckland e interrompere la catena del contagio. Lalo ha rifatto: dopo aver abbattuto la curva dei contagi dalo scorso giugno, ...

fanpage : La Nuova Zelanda sconfigge il Coronavirus per la seconda volta: “Orgogliosi del risultato” - giorgio_gori : Sapevate che #LunaRossa è made in #Bergamo? Il secondo esemplare, realizzato dalla @PersicoMarine di Nembro, è part… - Cerrezio_FC : @Nickgila @novantapercento @GuidoCrosetto @matteograndi Guarda che lockdown severi e tracciamento sono stati usati… - Leonard33968045 : RT @ilgiornale: La Nuova Zelanda ha sconfitto di nuovo il Covid-19. Nel Paese non ci sono più casi attivi di coronavirus a tramissione loca… - ValerioPorporat : @Manuel16381191 @LaLestofante @Alfio601Av @valfurla @jacopogiliberto Come no. Hanno perculato il mondo intero, dall… -