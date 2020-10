La moglie dello juventino: “forse diventerò madre per la quarta volta” [FOTO] (Di venerdì 9 ottobre 2020) Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci ha scritto un messaggio sui social che ha incuriosito gli amanti del mondo del gossip. “L’attesa, si sa, cambia. Fa da lente d’ingrandimento e allo stesso tempo da selezionatrice darwiniana.Ingrandisce ciò che di piccolo si sta aspettando e porta all’estinzione quello che invece, dell’attesa non è degno di farne parte. L’attesa in maniera silenziosa funge da guida. Ti porta dove tu, attendendo, non immagini nemmeno di andare. L’attesa ti manda giù, in momenti di sconforto, nascondendoti il suo frutto. E poi, ti riporta su, tra l’euforia con uno spicchio di sole dopo una notte alla guida. L’attesa è da sempre la cosa che più contrasta con il mio carattere. Io che sono per il tutto e subito. Io che forse, un giorno, dopo un’ ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Martina Maccari,di Leonardo Bonucci ha scritto un messaggio sui social che ha incuriosito gli amanti del mondo del gossip. “L’attesa, si sa, cambia. Fa da lente d’ingrandimento e allo stesso tempo da selezionatrice darwiniana.Ingrandisce ciò che di piccolo si sta aspettando e porta all’estinzione quello che invece, dell’attesa non è degno di farne parte. L’attesa in maniera silenziosa funge da guida. Ti porta dove tu, attendendo, non immagini nemmeno di andare. L’attesa ti manda giù, in momenti di sconforto, nascondendoti il suo frutto. E poi, ti riporta su, tra l’euforia con uno spicchio di sole dopo una notte alla guida. L’attesa è da sempre la cosa che più contrasta con il mio carattere. Io che sono per il tutto e subito. Io che forse, un giorno, dopo un’ ...

