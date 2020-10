La mamma di Oriana Sabatini: “La sorpresa? Ho pianto tutto il giorno. So quanto sia difficile…” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Catherine Fulop ha raccontato l'emozione per la sorpresa che le ha preparato la figlia Oriana Sabatini: "Sono felice per questa super sorpresa. Siamo stati separati per così tanto tempo... È la prima volta che sono lontana da una delle mie figlie per così tanto tempo". Oriana Sabatini ha accompagnato in Argentina Paulo Dybala, in ritiro con la sua nazionale. La mamma della cantante ha raccontato: "Tante cose sono successe in questo periodo: Oriana è stata contagiata dal Covid quando l'Italia aveva il picco più alto di morti e si sono sentite cose orribili sulla malattia. E poi siamo stati contagiati qui, mia suocera ha avuto una ricaduta per la sua malattia. Sono successe troppe cose ed è stata una grande ... Leggi su golssip (Di venerdì 9 ottobre 2020) Catherine Fulop ha raccontato l'emozione per lache le ha preparato la figlia: "Sono felice per questa super. Siamo stati separati per così tanto tempo... È la prima volta che sono lontana da una delle mie figlie per così tanto tempo".ha accompagnato in Argentina Paulo Dybala, in ritiro con la sua nazionale. Ladella cantante ha raccontato: "Tante cose sono successe in questo periodo:è stata contagiata dal Covid quando l'Italia aveva il picco più alto di morti e si sono sentite cose orribili sulla malattia. E poi siamo stati contagiati qui, mia suocera ha avuto una ricaduta per la sua malattia. Sono successe troppe cose ed è stata una grande ...

Hanairoh1 : @httpsgiuly I miei volevano chiamarmi Giordana, ma poi in famigli è nato un Giordano e mamma si è stizzita. Poi mia… - lucaccini_carla : @Oriana_Mati Allora sei una bravissima mamma.. non abbiamo un manuale, però cerchiamo sempre una via..?? - bellacafo21 : Ma Oriana resta a Torino con la mamma di paulo ? — Penso di sì, onesta non so. Comunque Alicia ha il suo appartamen… - ProiaLorenzo : Ombromanto e Gandalf - Chiara94819403 : @Oriana_Mati 40 e a 42 sono diventata mamma -

Ultime Notizie dalla rete : mamma Oriana La mamma di Oriana Sabatini: “La sorpresa? Ho pianto tutto il giorno. So quanto sia difficile…” Golssip Chiara Ferragni e Fedez aspettano una bambina: ma la coppia non conferma la notizia pubblicata da "Oggi"

Leone avrà una sorellina. La coppia aveva svelato l'arrivo di un altro figlio ai propri follower con alcuni post sui social, oggi la notizia: sarà una femmina ...

Da Sapri a Siviglia: il sogno di Oriana, direttore Leroy Merlin

di Marianna Vallone La storia di Oriana Petta è simile a quella di Federico, Luca, Sara, Fabio. Giovani talenti che lasciano l’Italia per Paesi in cui vedono le proprie competenze riconosciute. Sono i ...

Leone avrà una sorellina. La coppia aveva svelato l'arrivo di un altro figlio ai propri follower con alcuni post sui social, oggi la notizia: sarà una femmina ...di Marianna Vallone La storia di Oriana Petta è simile a quella di Federico, Luca, Sara, Fabio. Giovani talenti che lasciano l’Italia per Paesi in cui vedono le proprie competenze riconosciute. Sono i ...