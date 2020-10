La liberazione di padre Maccalli e Nicola Chiacchio (Di venerdì 9 ottobre 2020) padre Maccalli libero e con lui anche l’altro italiano rapito in Mali, Nicola Chiacchio. Dopo oltre due anni dal suo sequestro, il religioso della Società delle Missioni Africane sta facendo il suo rientro in Italia. Con lui anche il turista italiano, scomparso misteriosamente diversi anni fa e ricomparso nel mese di marzo in un video (pubblicato da Avvenire) proprio al fianco di padre Pierluigi Maccalli). Ad annunciarlo la liberazione dei due italiani (insieme ad altri due ostaggi) è stato il portavoce del Presidente del Mali. Luigi Di Maio e Giuseppe Conte hanno confermato la notizia e, tra poche ore, i due rientreranno nel nostro Paese. LEGGI ANCHE > padre Maccalli è vivo. Diffuso un video dello ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 9 ottobre 2020)libero e con lui anche l’altro italiano rapito in Mali,. Dopo oltre due anni dal suo sequestro, il religioso della Società delle Missioni Africane sta facendo il suo rientro in Italia. Con lui anche il turista italiano, scomparso misteriosamente diversi anni fa e ricomparso nel mese di marzo in un video (pubblicato da Avvenire) proprio al fianco diPierluigi). Ad annunciarlo ladei due italiani (insieme ad altri due ostaggi) è stato il portavoce del Presidente del Mali. Luigi Di Maio e Giuseppe Conte hanno confermato la notizia e, tra poche ore, i due rientreranno nel nostro Paese. LEGGI ANCHE >è vivo. Diffuso un video dello ...

guerini_lorenzo : Bellissima notizia la liberazione di Padre Maccalli e Nicola Chiacchio rapiti in Niger nel 2018. Un abbraccio a lor… - FantonBarbara : RT @guerini_lorenzo: Bellissima notizia la liberazione di Padre Maccalli e Nicola Chiacchio rapiti in Niger nel 2018. Un abbraccio a loro e… - juve_nomade : Ti svegli w trovi uma buona notizia. Padre Maccalli e Nicola Chiacchio liberati in Mali - ParrocchiaF : RT @UCSCEI: Accogliamo con gioia la notizia della liberazione in Mali di padre Pierluigi #Maccalli e Nicola Chiacchio. Ringraziamo il Signo… - GianckyMacca : RT @guerini_lorenzo: Bellissima notizia la liberazione di Padre Maccalli e Nicola Chiacchio rapiti in Niger nel 2018. Un abbraccio a loro e… -