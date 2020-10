La Grotteria-Mediagol: “Io, il Palermo di Mutti e quel gol al Catania. Un mio ritorno? Rispondo così” (Di venerdì 9 ottobre 2020) In Sicilia ha vissuto gli anni d'oro della sua carriera.Stiamo parlando di Cristian La Grotteria. Tra i protagonisti indiscussi della promozione in Serie B conquistata ben diciannove anni fa, l'ex calciatore argentino è stato un vero e proprio idolo incontrastato della "Favorita", prima ancora che lo stadio venisse intitolato a Renzo Barbera. In cadetteria, con la maglia del Palermo, il classe 1974 ha disputato una stagione strepitosa con l'amico ed ex compagno di squadra Davide Bombardini. E con Bortolo Mutti in panchina ha siglato gol di pregevolissima fattura: indimenticabile quello messo a segno in occasione del derby contro il Catania. Momenti che ancora oggi l'attuale responsabile del settore giovanile del Cittadella, ricorda con grande orgoglio."A Palermo ho fatto tre anni ... Leggi su mediagol (Di venerdì 9 ottobre 2020) In Sicilia ha vissuto gli anni d'oro della sua carriera.Stiamo parlando di Cristian La. Tra i protagonisti indiscussi della promozione in Serie B conquistata ben diciannove anni fa, l'ex calciatore argentino è stato un vero e proprio idolo incontrastato della "Favorita", prima ancora che lo stadio venisse intitolato a Renzo Barbera. In cadetteria, con la maglia del, il classe 1974 ha disputato una stagione strepitosa con l'amico ed ex compagno di squadra Davide Bombardini. E con Bortoloin panchina ha siglato gol di pregevolissima fattura: indimenticabilelo messo a segno in occasione del derby contro il. Momenti che ancora oggi l'attuale responsabile del settore giovanile del Cittadella, ricorda con grande orgoglio."Aho fatto tre anni ...

