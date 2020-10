La Federazione Autisti Soccorritori Italiani lancia il nuovo sito internet

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCon la presente la, primo Sindacato di categoria per glie il personale dell’emergenza sanitaria, comunica che nell’ottica di organizzazione e pubblicizzazione delle proprie attività, ha provveduto in data odierna al lancio del proprio, consultabile all’indirizzo https://sindacatofasi.it/ oltre ad una pagina presente sul social network Facebook “FASI –”. Nel rispetto delle misure di contenimento e prevenzione dettate dall’attuale emergenza sanitaria, non è stato possibile effettuare la ...