La Dia confisca beni per 2 milioni di euro nel catanese

AGI - beni per due milioni di euro sono stati confiscati dalla Dia di Catania, su provvedimenti della sezione misure di prevenzione del tribunale. Riguardano i patrimoni di Salvatore Marletta imprenditore agricolo pluripregiudicato di 47 anni, considerato vicino alla famiglia mafiosa Di Dio di Palagonia, e di Orazio Di mauro di 54 anni, ritenuto un esponente di spicco del clan Laudani e legato alla famiglia mafiosa catanese dei "Santapaola". Gli accertamenti patrimoniali svolti dalla Dia sul conto dei due hanno evidenziato la sproporzione tra i redditi dichiarati rispetto all'effettivo patrimonio posseduto. Confiscati rapporti bancari, autovetture, un'azienda operante nel settore agricolo, un fabbricato di pregio, 18 appezzamenti di terreno ubicati nei comuni di Palagonia e Ramacca.

